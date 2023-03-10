В Тюмени задержан захвативший в заложники продавца мужчина

В Тюмени задержан мужчина, который удерживал в заложниках человека в одном из круглосуточных магазинов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как уточнили в управлении Росгвардии по Тюменской области, инцидент произошел по улице Александра Протозанова в Тюмени. Неизвестный, вооружившись ножом, силой удерживал мужчину.

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию, на место происшествия прибыли правоохранительные органы и экстренные службы. Ближе к утру сотрудники СОБР Росгвардии смогли освободить заложника. Нападавший был задержан.