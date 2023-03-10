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25 минут назад

В Тюмени задержан захвативший в заложники продавца мужчина с ножом

Елена Прошина

В Тюмени задержан мужчина, который удерживал в заложниках человека в одном из круглосуточных магазинов. Об этом сообщает ТАСС.

В Тюмени задержан захвативший в заложники продавца мужчина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили в управлении Росгвардии по Тюменской области, инцидент произошел по улице Александра Протозанова в Тюмени. Неизвестный, вооружившись ножом, силой удерживал мужчину.

Сотрудники Росгвардии и полиции оцепили территорию, на место происшествия прибыли правоохранительные органы и экстренные службы. Ближе к утру сотрудники СОБР Росгвардии смогли освободить заложника. Нападавший был задержан.

В настоящий момент помещение магазина обследуется специалистами со служебными собаками. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «захват заложника».

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