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1 час назад

Тело мужчины обнаружено после пожара в квартире дома в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 2

Пожар произошел в квартире дома на ул. Малая Калитниковская, после тушения в помещении найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

После пожара в московской квартире нашли тело мужчины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на ул. Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Таганская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координировал Таганский межрайонный прокурор Дмитрий Боков.

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