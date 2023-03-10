После пожара в московской квартире нашли тело мужчины

«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на ул. Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - говорится в сообщении.