После пожара в московской квартире нашли тело мужчины

Пожар произошел в квартире дома на ул. Малая Калитниковская, после тушения в помещении найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Ночью на седьмом этаже в квартире жилого дома на ул. Малая Калитниковская произошел пожар. После тушения пожара в одной из комнат квартиры обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Таганская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту. На месте работу правоохранительных органов и специальных служб координировал Таганский межрайонный прокурор Дмитрий Боков.