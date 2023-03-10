В Тюмени в заложники взяли продавца магазина

Мужчина взял в заложники продавца магазина в Тюмени. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Злоумышленник пришел поздно ночью в круглосуточный магазин "Магнит" на улице Александра Протозанова в Тюмени.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Наталья Селиверстова/РИА Новости

Он угрожал сотруднику магазина и не отпускал из помещения. На место прибыла полиция, был оцеплен периметр. Силовикам удалось освободить заложника и задержать подозреваемого. Мотивы устанавливаются. Известно, что он угрожал продавцу ножом и снимал преступление на видео.