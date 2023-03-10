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35 минут назад

RTL: Стрелок из Гамбурга покончил с собой

Вечерняя Москва

Неизвестный, устроивший стрельбу в районе Альстердорф в Гамбурге, предположительно, покончил с собой. Об этом со ссылкой на немецкую полицию, в пятницу, 10 марта, сообщает телеканал RTL.

Стрелок из Гамбурга покончил с собой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По данным источника телеканала, когда полицейские вошли в здание, где произошла трагедия, они услышали на верхних этажах выстрел. Там же впоследствии было обнаружено тело предполагаемого преступника, передает телеканал.

Стрельба, в результате которой погибли шесть человек, произошла вечером 9 марта в центре «Свидетелей Иеговы»* в Гамбурге. Позднее стало известно, что еще 24 человек были ранены, семеро из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В тот же день в Нижневартовске мужчина открыл огонь по прохожим с девятого этажа балкона. Рядом с домом, где были произведены выстрелы, расположена школа, два соседних здания были эвакуированы.

Дебошир взял в заложники ребенка и стал угрожать тем, что покончит с собой. Его жена сообщила правоохранительным органам, что он находится в неадекватном состоянии.

Что двигало мужчиной, чего он хотел и чем все закончилось — в материале «Вечерней Москвы».

*«Свидетели Иеговы» — экстремистская организация, запрещенная в России.

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