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59 минут назад

Появились подробности о толкнувшем подростка под поезд в метро Москвы мужчине

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Мужчину, который толкнул подростка на пути в московском метро, выписали из психиатрической больницы имени Алексеева, так как он был спокоен при госпитализации. Такие подробности со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Появились подробности о толкнувшем подростка под поезд в метро Москвы мужчине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Признаков агрессии россиянин не проявлял, поэтому его перевели в стационар. Почему его отпустили до приезда супруги, неизвестно. Ранее женщина рассказывала, что в больнице ей не назвали точный диагноз мужа, но речь шла об «органическом поражении головного мозга с аффективным расстройством».

В больнице он оказался после того, как 7 февраля попытался ее задушить.

Инцидент произошел 9 марта на станции метро «Киевская». Мужчина столкнул 15-летнего подростка под приближающийся поезд. Он подбежал сзади к стоящему у края платформы юноше и толкнул его руками в спину, из-за чего тот упал под поезд.

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