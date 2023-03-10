Появились подробности о толкнувшем подростка под поезд в метро Москвы мужчине

Мужчину, который толкнул подростка на пути в московском метро, выписали из психиатрической больницы имени Алексеева, так как он был спокоен при госпитализации. Такие подробности со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

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Признаков агрессии россиянин не проявлял, поэтому его перевели в стационар. Почему его отпустили до приезда супруги, неизвестно. Ранее женщина рассказывала, что в больнице ей не назвали точный диагноз мужа, но речь шла об «органическом поражении головного мозга с аффективным расстройством».

В больнице он оказался после того, как 7 февраля попытался ее задушить.