В Москве подростка толкнули на рельсы в метро

В Москве на станции «Киевская» Кольцевой линии метро 15-летнего подростка толкнули на рельсы перед прибывающим поездом, он жив. Об этом сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.

Инцидент засняли камеры видеонаблюдения в метро.

На видео видно, как подросток ждет электропоезд, а сзади к нему подходит мужчина, который затем толкает его на рельсы прямо перед прибывающим на станцию составом. Позже его вытащили на платформу.

По данным московской прокуратуры, подросток выжил и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.