В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги

В Тульской области в четверг, 9 марта, была распространена информация о воздушной тревоге. Она является ложной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что система оповещения граждан о воздушной тревоге сработала в регионе из-за взломов серверов региональных телеканалов и радиостанций.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе.