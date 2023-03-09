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1 час назад

В Тульской области прозвучал ложный сигнал воздушной тревоги

Илья Родин

В Тульской области в четверг, 9 марта, была распространена информация о воздушной тревоге. Она является ложной, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что система оповещения граждан о воздушной тревоге сработала в регионе из-за взломов серверов региональных телеканалов и радиостанций.

«Данная информация является ложной и не соответствует действительности», - подчеркнули в пресс-службе.

В Москве на радио и телеканалах прозвучали сигналы воздушной тревоги

Напомним, что ложные сигналы о воздушной тревоге прозвучали также в Москве и Свердловской области.

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