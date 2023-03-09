Пятеро россиян пострадали из-за взрыва гранаты возле бара

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Гости поссорились внутри заведения, после чего вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. Внезапно один из посетителей достал гранату и дернул чеку.

Пятерых мужчин госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку.