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37 минут назад

Пятеро россиян пострадали из-за взрыва гранаты возле бара

Lenta.ru

На Ставрополье пятеро посетителей бара в городе Изобильный пострадали из-за взрыва гранаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пятеро россиян пострадали из-за взрыва гранаты возле бара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гости поссорились внутри заведения, после чего вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. Внезапно один из посетителей достал гранату и дернул чеку.

Пятерых мужчин госпитализировали, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке мужчина из-за измены сожительницы выстрелил в ее мать и взорвал гранату.

Происшествия,Следственный комитет,
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