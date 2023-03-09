В Москве на радио и телеканалах прозвучали сигналы воздушной тревоги

В Москве в четверг, 9 марта, на радиостанциях и телеканалах прозвучали сигналы воздушной тревоги. Система оповещения сработала в результате взлома серверов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», - пояснили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что прозвучавшая в эфире информация «является ложной и не соответствует действительности».
Ранее главк МЧС по Свердловской области сообщил, что система оповещения населения сработала из-за взлома серверов региональных СМИ.
Уточняется, что ранее воздушная тревога объявлялась в регионе по аналогичной причине 22 и 28 февраля.