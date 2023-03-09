СК Приднестровья задержал подозреваемых в подготовке теракта

В Приднестровье задержаны два подозреваемых в подготовке теракта, сообщили в СК непризнанной республики. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, задержанные действовали в группе с неустановленными лицами, контроль за которыми вели представители украинских спецслужб. Целью преступной группы были уничтожение должностных лиц Приднестровья.

Следователи располагают достаточными доказательствами, чтобы предъявить задержанным обвинение в подозрении к подготовке теракта. Одному из них уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось о предотвращении покушения на главу республики Вадима Красносельского. Причастные к этому лица были взяты под стражу. В отчетах говорится, что план был разработан по запросу СБУ.