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1 час назад

Самолет аварийно приземлился из-за возгорания в двигателе

Lenta.ruиещё 1

Самолет авиакомпании Shree Airlines Dash аварийно посадили в Непале из-за признаков возгорания в двигателе. Об этом сообщает Reuters.

Самолет аварийно приземлился в Непале из-за возгорания в двигателе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Катманду в Бхайрахаву на юго-западе Непала. На борту находились 78 человек, включая экипаж. Во время полета пилот обратил внимание на признаки возгорания в правом двигателе и экстренно вернулся в Катманду. Представитель Управления гражданской авиации Непала (CAAN) Джаганнатх Нирула отметил, что воздушное судно благополучно приземлилось.

«Когда самолет приземлился, не было никаких признаков возгорания», — сказал Нирула.

Инцидент расследуется, пассажиры все еще находятся в столице республики.

15 января самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. На борту воздушного судна находились 72 человека: 4 члена экипажа и 68 пассажиров, все они погибли.

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