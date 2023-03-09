Самолет аварийно приземлился в Непале из-за возгорания в двигателе

Самолет авиакомпании Shree Airlines Dash аварийно посадили в Непале из-за признаков возгорания в двигателе. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уточняется, что лайнер выполнял рейс из Катманду в Бхайрахаву на юго-западе Непала. На борту находились 78 человек, включая экипаж. Во время полета пилот обратил внимание на признаки возгорания в правом двигателе и экстренно вернулся в Катманду. Представитель Управления гражданской авиации Непала (CAAN) Джаганнатх Нирула отметил, что воздушное судно благополучно приземлилось.

«Когда самолет приземлился, не было никаких признаков возгорания», — сказал Нирула.

Инцидент расследуется, пассажиры все еще находятся в столице республики.