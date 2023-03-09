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58 минут назад

Mash: в Казани мужчина избил лифт после неудачной встречи с возлюбленной

Газета.Ru

Житель Казани был отвергнут возлюбленной, когда приехал поздравлять ее 8 марта, и подрался с лифтом в доме девушки. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Mash

Мужчина на видео, явно находится в возбужденном состоянии, и желает вступить с кем-нибудь в конфликт. Во время поездки в пустом лифте он решил разорвать букет из белых хризантем, а после стал бить ногами и руками по дверям, стенам и камере. Также мужчина достал кошелек и стал размахивать им после расправы над букетом.

По некоторым данным, инцидент произошел в лифте жилого комплекса »Салават Купере».

Ранее сообщалось, что москвич спрыгнул с 7 этажа после скандала с девушкой о не купленном на 8 марта подарке. Девушка потерпевшего рассказала, что недавно его уволили с работы. У пары уже есть ребенок, поэтому мужчина, стесненный финансовыми обязательствами, и не смог купить любимой подарок.

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