Житель Казани был отвергнут возлюбленной, когда приехал поздравлять ее 8 марта, и подрался с лифтом в доме девушки. Видео с камеры видеонаблюдения опубликовал Mash

Мужчина на видео, явно находится в возбужденном состоянии, и желает вступить с кем-нибудь в конфликт. Во время поездки в пустом лифте он решил разорвать букет из белых хризантем, а после стал бить ногами и руками по дверям, стенам и камере. Также мужчина достал кошелек и стал размахивать им после расправы над букетом.

По некоторым данным, инцидент произошел в лифте жилого комплекса »Салават Купере».