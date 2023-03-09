Следственный комитет опубликовал кадры освобождения трехлетнего мальчика в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и задержания его отца. Видеозапись опубликована на Youtube-канале ведомства.

На видеозаписи видно, как мальчик спускается по лестнице и его встречают силовики, после чего они заходят в квартиру.

После переговоров отец мальчика сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мужчину, удерживавшего своего трехлетнего сына в заложниках.

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».