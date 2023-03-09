В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
27 минут назад

СК опубликовал видео освобождения трехлетнего мальчика в Нижневартовске

Газета.Ru

Следственный комитет опубликовал кадры освобождения трехлетнего мальчика в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа и задержания его отца. Видеозапись опубликована на Youtube-канале ведомства.

На видеозаписи видно, как мальчик спускается по лестнице и его встречают силовики, после чего они заходят в квартиру.

После переговоров отец мальчика сдался правоохранителям.

Ранее сообщалось, что силовики задержали мужчину, удерживавшего своего трехлетнего сына в заложниках.

Мэрия Нижневартовска уволила сотрудника, взявшего своего ребенка в заложники, за прогул

В отношении отца ребенка возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Сосед мужчины, устроившего стрельбу с балкона в Нижневартовске, говорил, что тот раньше работал с детьми.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий