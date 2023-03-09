Стала известна судьба жителей пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Чите

Жителей двух подъездов пострадавшего от взрыва газа дома в Чите расселят 9 марта. Об их дальнейшей судьбе стало известно от зампреда правительства Забайкальского края Алексея Серейкина. Его слова приводит РИА Новости.

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Россиян отправят в пункты временного размещения или к родственникам, уточнил представитель власти. Он отметил, что состояние двух других подъездов пока оценивается, далее планируется обрушение конструкций, которые представляют угрозу.

Широкомасштабные работы по разбору завалов проведут 10 марта.

ЧП произошло на улице Боровая 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На записи видны масштабы разрушений.