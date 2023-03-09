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40 минут назад

Около 17 килограммов марихуаны изъяли полицейские у наркоторговцев на юго-востоке Москвы

Вечерняя Москваиещё 3

На юго-востоке Москвы полицейские изъяли у наркоторговцев около 17 килограммов марихуаны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 9 марта.

17 кг марихуаны изъяли полицейские у наркоторговцев в Москве
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, иномарку злоумышленников остановили на Лазурной улице. В результате досмотра в салоне обнаружили четыре брикета с неизвестным веществом растительного происхождения, вес которого превышал 1,5 килограмма. Позже экспертиза показала, что в упаковках находилась марихуана.

Оперативники выяснили, что водитель машины получал крупные партии наркотика, расфасовывал его по сверткам и прятал в тайниках-закладках.

В тот же день полицейские задержали и предполагаемого поставщика запрещенных веществ. В арендованной мужчиной квартире провели обыск, в результате которого были изъяты 15 килограммов того же наркотика, а также четыре миллиона рублей наличными. Общая стоимость найденной марихуаны по ценам черного рынка может превышать 27 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Обоих фигурантов заключили под стражу.

Другая история произошла в Новой Москве. Сотрудники полиции раскрыли деятельность семейной пары, которые устроили в своей квартиры склад наркотиков для онлайн-магазина.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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