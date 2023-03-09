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56 минут назад

В Приднестровье заявили о предотвращении покушения на лидера ПМР Красносельского

Елена Прошина

В Приднестровье предотвращено покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению Министерства госбезопасности, подозреваемые в покушении задержаны. Уточняется, что его готовили по указанию СБУ.

Ранее стало известно о скоплении военных ВСУ на границе с Приднестровьем. По сведениям Минобороны РФ, киевский режим готовит провокацию на территории непризнанной республики, которая будет выглядеть как инсценировка якобы наступления российских войск.

Красносельский назвал ситуацию на границах напряженной и призвал граждан соблюдать спокойствие. Он подчеркнул, что сейчас важно не поддаваться панике. По его словам, каждый житель должен знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их.

Происшествия,Видео,Минобороны России,СБУ,
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