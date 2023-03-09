В Приднестровье предотвращено покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению Министерства госбезопасности, подозреваемые в покушении задержаны. Уточняется, что его готовили по указанию СБУ.

Ранее стало известно о скоплении военных ВСУ на границе с Приднестровьем. По сведениям Минобороны РФ, киевский режим готовит провокацию на территории непризнанной республики, которая будет выглядеть как инсценировка якобы наступления российских войск.