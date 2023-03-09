Власти Нижневартовска (ХМАО) уволили Владимира Широкова, который взял в заложники своего трехлетнего сына и открыл стрельбу из окна квартиры. В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что Широков был уволен из подведомственного администрации учреждения 7 марта за прогул.