В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
23 минуты назад

Два льва умерли от коронавируса в японском зоопарке

News.ru

Два льва умерли в зоопарк Adventure World в японском поселке Сирахаме, передает The Japan News со ссылкой на администрацию парка. Считается, что это первый случай заражения среди животных зоопарка в Японии.

Два льва умерли от коронавируса в японском зоопарке
Фото: соцсетисоцсети

Известно, что два льва были заражены в начале января. 19-летний самец умер 9 января, а 21-летняя самка – через три дня. Непосредственной причиной смерти стала пневмония, но образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на COVID-19.

С 3 января у обоих животных появился насморк, кашель и потеря аппетита. Два смотрителя заразились коронавирусом примерно в одно и то же время, и считается, что вирус передался от них львам.

Власти Британии рассматривали возможность истребления всех домашних кошек из-за COVID

У восьми других львов в учреждении проявились такие симптомы, как кашель, но сейчас они выздоравливают.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий