Два льва умерли от коронавируса в японском зоопарке

Два льва умерли в зоопарк Adventure World в японском поселке Сирахаме, передает The Japan News со ссылкой на администрацию парка. Считается, что это первый случай заражения среди животных зоопарка в Японии.

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Известно, что два льва были заражены в начале января. 19-летний самец умер 9 января, а 21-летняя самка – через три дня. Непосредственной причиной смерти стала пневмония, но образцы, отправленные в Национальный институт инфекционных заболеваний, дали положительный результат на COVID-19.

С 3 января у обоих животных появился насморк, кашель и потеря аппетита. Два смотрителя заразились коронавирусом примерно в одно и то же время, и считается, что вирус передался от них львам.