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1 час назад

Празднование 8 Марта закончилось убийством россиянина

Lenta.ruиещё 1

В Омской области следователи выясняют обстоятельства убийства во время празднования 8 Марта. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Празднование 8 Марта закончилось убийством россиянина
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, 8 марта в частном доме Крутинского района пара влюбленных отмечала Международный женский день. В какой-то момент между разогретыми спиртным 34-летней женщиной и 28-летним мужчиной произошла ссора, переросшая в конфликт с рукоприкладством. Женщина вооружилась кухонным ножом и зарезала свою жертву.

От полученных ран мужчина скончался на месте. Подозреваемая была задержана. СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

7 января в Челябинске сын нашел тело матери, которая убила 10-летнюю дочь и покончила с собой.

Происшествия,Следственный комитет,
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