Москвич выпал из окна и разбился после ссоры из-за подарка к 8 Марта

Мужчина в Москве выпал из окна и разбился после ссоры с девушкой из-за подарка к 8 Марта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Его обездвиженного заметили на козырьке дома, расположенного на северо-востоке столицы. По предварительным данным, москвич до случившегося поссорился со своей беременной возлюбленной. Девушке якобы не понравился тот сюрприз, который тот преподнес ей на Международный женский день.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На данный момент сотрудники полиции начали проводить проверку.