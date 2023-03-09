В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
32 минуты назад

Москвич выпал из окна и разбился после ссоры из-за подарка к 8 Марта

Lenta.ru

Мужчина в Москве выпал из окна и разбился после ссоры с девушкой из-за подарка к 8 Марта. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Москвич выпал из окна и разбился после ссоры из-за подарка к 8 Марта
Фото: ТАССТАСС

Его обездвиженного заметили на козырьке дома, расположенного на северо-востоке столицы. По предварительным данным, москвич до случившегося поссорился со своей беременной возлюбленной. Девушке якобы не понравился тот сюрприз, который тот преподнес ей на Международный женский день.

Собеседник телеканала, знакомый с ситуацией, пояснил, что мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. На данный момент сотрудники полиции начали проводить проверку.

В январе сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области 14-летняя школьница выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома № 1 на улице Волкова, и разбилась насмерть во время съемки видео для Telegram. Региональные следователи возбудили уголовное дело.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий