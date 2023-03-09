В Сомали по приговору военного суда расстреляли 19 человек

В Сомали в городах Галькайо, Гароуэ и Босасо расстреляны 19 человек, приговоренных к смерти военным судом страны. Об этом сообщает Horseed Media.

Фото: Puntland Military Court Puntland Military Court

По данным издания, 13 расстрелянных принадлежали к террористическим группировкам «Харакат аш-Шабаб» и ИГИЛ (организация запрещена в России). Остальные шестеро — солдаты сомалийской армии, которых признали виновными в нескольких убийствах. Детали преступлений не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Сомали четырех военнослужащих казнили за убийства сослуживцев. Офицеров признал виновными в преступлениях военный суд.

Среди казненных офицер национального агентства разведки и безопасности (NISA), военнослужащий вооруженных сил и двое сотрудников полиции.