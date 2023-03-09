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1 час назад

За два дня протестов в Грузии задержали более 130 человек

ТАССиещё 3

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали на акциях протеста у парламента за два дня 133 человека по административным статьям и одного - по уголовной. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД Грузии.

За два дня протестов в Грузии задержали более 130 человек
Фото: ТАСС/EPAТАСС/EPA

"Во время акций протеста 7-8 марта по фактам правонарушений на прилегающей к парламенту территории один человек задержан по факту нападения на полицейских по статье 353 уголовного кодекса, а по статьям 166 и 173 административного кодекса (мелкое хулиганство и неповиновение полиции - прим. ТАСС) - в сумме 133 человека", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время протестов в ночь на четверг пострадали 10 сотрудников МВД, также есть пострадавшие среди гражданских лиц.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Оба митинга завершились глубокой ночью разгоном со стороны силовиков с применением водометов и слезоточивого газа. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отозвать законопроект из парламента.

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