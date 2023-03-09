Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Адъютант командира «Ахмата» поучил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова , понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры.

7 марта сообщалось, что командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО. Он заявил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой. В связи с этим Алаудинов сказал, что будет лечиться на ходу.