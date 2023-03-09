Названа причина взрыва в жилом доме в Чите

Взрыв в жилом доме в Чите произошел из-за разгерметизации газового баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщало ранее агентство, ссылаясь на Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС), в жилом доме в Забайкалье был зафиксирован взрыв, в результате которого разрушились два этажа. Инцидент произошел в поселке Антипиха. Информация о ЧП была подтверждена в региональном управлении МВД. Там заявили, что речь идет о взрыве бытового газа.

В МЧС проинформировали о том, что восемь человек удалось спасти из жилого дома в Чите после взрыва газа.