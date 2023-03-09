Акула откусила отдыхающей руку в Бразилии

Акула откусила бразильянке руку во время отдыха на одном из пляжей Бразилии. Подробности случившегося публикует местное издание Latestly.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 6 марта, на пляже Пьедаде в штате Пернамбуку на востоке популярной пляжной страны. Девушка купалась в океане, когда морской хищник напал на нее. Очевидцы помогли пострадавшей выбраться на берег, она потеряла много крови и была на грани обморока.
Когда бразильянка осознала, что произошло, с ней случилась истерика: она рыдала и кричала от боли. Находящиеся рядом отдыхающие вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали на вертолете.
Отмечается, что купание на пляже Пьедаде запрещено из-за участившихся случаев нападения акул в этом районе. «Даже после этого некоторые люди остались в воде. Спасатели вытаскивали их оттуда», — рассказал один из свидетелей нападения.
Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой во время пляжного отдыха, а также рассказали, как спасти себе жизнь в случае нападения. Во-первых, отдыхающим стоит отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей, а также в местах, предназначенных для рыбалки.