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1 час назад

В США три человека пострадали в результате схода поезда с рельсов

ТАСС

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Западная Вирджиния после наезда на обвал горной породы на путях, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом в среду сообщила железнодорожная компания CSX.

В США три человека пострадали в результате схода поезда с рельсов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее данным, инцидент произошел утром по местному времени в районе населенного пункта Сэндстоун.

"По предварительной информации, все четыре локомотива поезда и девять пустых вагонов для перевозки угля сошли с рельсов. На головном локомотиве находились три члена экипажа: машинист, инженер и инженер-стажер. Локомотив загорелся, но все три члена экипажа в безопасности и проходят обследование и лечение от увечий, не угрожающих жизни", - сообщила компания.

В результате происшествия из локомотивов вылился "неопределенный объем" топлива. Специалисты компании пообещали принять "природоохранные меры" и заверили, что опасности для населения нет.

Это не первое происшествие на железных дорогах США в последнее время. Так, 3 февраля в Огайо порядка 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов. В результате этого возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид. 25 февраля в штате Северная Каролина с рельсов сошел еще один грузовой поезд этой компании. В начале марта в Огайо вновь произошла авария с участием поезда этой компании: с рельсов сошло порядка 20 вагонов, никто при этом не пострадал.

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