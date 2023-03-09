В США три человека пострадали в результате схода поезда с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Западная Вирджиния после наезда на обвал горной породы на путях, в результате происшествия пострадали три человека. Об этом в среду сообщила железнодорожная компания CSX.

"По предварительной информации, все четыре локомотива поезда и девять пустых вагонов для перевозки угля сошли с рельсов. На головном локомотиве находились три члена экипажа: машинист, инженер и инженер-стажер. Локомотив загорелся, но все три члена экипажа в безопасности и проходят обследование и лечение от увечий, не угрожающих жизни", - сообщила компания.

Это не первое происшествие на железных дорогах США в последнее время. Так, 3 февраля в Огайо порядка 50 вагонов перевозившего химикаты поезда компании Norfolk Southern сошли с рельсов. В результате этого возник пожар. В некоторых вагонах поезда находились опасные материалы, в частности токсичный винилхлорид. 25 февраля в штате Северная Каролина с рельсов сошел еще один грузовой поезд этой компании. В начале марта в Огайо вновь произошла авария с участием поезда этой компании: с рельсов сошло порядка 20 вагонов, никто при этом не пострадал.