Мужчина, стрелявший с балкона в Нижневартовске, освободил ребенка, которого удерживал с собой и сдался. Об этом пишет ТАСС.
Как уточнили в экстренных службах, в настоящее время Владимир Широков задержан. Он добровольно сдался полиции и отпустил своего сына после переговоров. Уточняется, что трехлетний ребенок не пострадал.
Ранее сообщалось, что для переговоров с Широковым прибыли его жена и мать. Женщины просили его сдаться и отпустить сына.
Напомним, Владимир Широков утром забаррикадировался в квартире, удерживая трехлетнего сына. Мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал самоубийством. Он заявил, что имеет при себе два ружья, а также грозил взорвать подъезд.
На место происшествия прибыли снайперы, ОМОН и Росгвардия, а также глава города Дмитрий Кощенко.
Сообщалось, что 44-летний Владимир Широков является сотрудником мэрии Нижневартовска и экс-главой исполкома местного отделения «Единой России». Однако, в мэрии заявили, что он там не работает. По информации Телеграм-канала Mash, Широков уволился неделю назад.