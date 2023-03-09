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33 минуты назад

СМИ: удерживаемый вооруженным мужчиной в Нижневартовске ребенок освобожден

Елена Прошина

Мужчина, стрелявший с балкона в Нижневартовске, освободил ребенка, которого удерживал с собой и сдался. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в экстренных службах, в настоящее время Владимир Широков задержан. Он добровольно сдался полиции и отпустил своего сына после переговоров. Уточняется, что трехлетний ребенок не пострадал.

Ранее сообщалось, что для переговоров с Широковым прибыли его жена и мать. Женщины просили его сдаться и отпустить сына.

Напомним, Владимир Широков утром забаррикадировался в квартире, удерживая трехлетнего сына. Мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал самоубийством. Он заявил, что имеет при себе два ружья, а также грозил взорвать подъезд.

На место происшествия прибыли снайперы, ОМОН и Росгвардия, а также глава города Дмитрий Кощенко.

Сообщалось, что 44-летний Владимир Широков является сотрудником мэрии Нижневартовска и экс-главой исполкома местного отделения «Единой России». Однако, в мэрии заявили, что он там не работает. По информации Телеграм-канала Mash, Широков уволился неделю назад.

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