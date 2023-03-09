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38 минут назад

Стрелявший с балкона житель Нижневартовска озвучил свои условия

Елена Прошина

Владимир Широков, который взял в заложники трехлетнего сына и стрелявший с балкона Нижневартовска, выдвинул свои требования. Об этом пишет Readovka.

По данным Readovka, мужчина оказался чиновником. По его словам, ему не нужны деньги, он хочет, чтобы ему позвонили несколько человек, включая главу СК РФ Александра Бастрыкина. А также он заявил о желании убить нескольких человек, а точнее - повесить на городской площади.

По его словам, он собирается рассказать информацию, о том, кто в регионе якобы ворует данные в региональном отделении в пользу украинской ЦИПсО, а также отдать пятилетний архив администрации города, а для остальных мужчина подготовил еще «кое что». Причиной неадекватного поведения стало якобы то, что у него «убили любимую девушку».

«Если меня убьют снайперы, вся информация улетит на серверок», — заявил Широков.

Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры

По информации Телеграм-канала Mash, мужчина выпил несколько десятков таблеток с алкоголем. Широков заявляет, что заминировал подъезд, а детонатор держит наготове — предлагает эвакуировать соседей. Замки в квартире он сломал и угрожает открыть огонь по любому, кто попытается зайти.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко уже выехал на место событий. Территория дома оцеплена, жители эвакуированы.

Происшествия,Видео,Владимир Широков,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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