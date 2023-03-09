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20 минут назад

СМИ: мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в Нижневартовске

Елена Прошина

В Нижневартовске вооруженный мужчина удерживая ребенка в квартире, стреляет с балкона. Об этом пишет РИА Новости.

Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел на улице Северной. О ЧП сообщила жена стрелка. По ее словам, муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. Вместе с ним находится ребенок 3 лет. По словам местных жителей, раздалось уже не менее восьми выстрелов. По информации Телеграм-канала Shot, предполагаемый стрелок - Владимир Широков, по его же словам, он имеет при себе два ружья.

«У меня два ружья. Я забаррикадировал квартиру. Я убью себя и своего сына. Скоро я усну. Двери я забаррикадировал, замки сломаны. У окон сижу я с двумя ружьями. Меня никто не возьмет. Я сделаю то, что должен», - кричал мужчина из квартиры.

На месте работают сотрудники полиции и оперативные службы. Пострадавших нет.

Происшествия,Владимир Широков,
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