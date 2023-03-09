Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры

Инцидент произошел на улице Северной. О ЧП сообщила жена стрелка. По ее словам, муж находится в неадекватном состоянии и угрожает самоубийством. Вместе с ним находится ребенок 3 лет. По словам местных жителей, раздалось уже не менее восьми выстрелов. По информации Телеграм-канала Shot, предполагаемый стрелок - Владимир Широков, по его же словам, он имеет при себе два ружья.