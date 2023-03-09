Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры

Утром 9 марта неизвестный мужчина на улице Северной в Нижневартовске несколько раз выстрелил из окна на девятом этаже. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и мессенджерах, передает "Уралинформбюро".

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Согласно посту в паблике "Типичный Нижневартовск" во "ВКонтакте", территория у дома №50б, из которого велась стрельба, сейчас оцеплена, на месте работает полиция.

"У нас тут стреляют. ОМОН, МЧС, скорая [приехали]. Куча полиции. На площадку, где машины, никого не пускают. […] Около 8 выстрелов", – отмечается в telegram-канале "ЧП в Нижневартовске".

Также вартовчане рассказывают, что полностью эвакуируют дома 48а, 50а и 50б.