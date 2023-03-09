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1 час назад

Неизвестный открыл стрельбу с девятого этажа дома в Нижневартовске

Уралинформбюро

Утром 9 марта неизвестный мужчина на улице Северной в Нижневартовске несколько раз выстрелил из окна на девятом этаже. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях и мессенджерах, передает "Уралинформбюро".

Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно посту в паблике "Типичный Нижневартовск" во "ВКонтакте", территория у дома №50б, из которого велась стрельба, сейчас оцеплена, на месте работает полиция.

"У нас тут стреляют. ОМОН, МЧС, скорая [приехали]. Куча полиции. На площадку, где машины, никого не пускают. […] Около 8 выстрелов", – отмечается в telegram-канале "ЧП в Нижневартовске".

Также вартовчане рассказывают, что полностью эвакуируют дома 48а, 50а и 50б.

Между тем в telegram-канале N1 сообщается, что мужчина по имени Владимир Широков удерживает в своей квартире сына. Он якобы связался с коллегой и просил передать, что ребенку ничего не угрожает.

Происшествия,Владимир Широков,
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