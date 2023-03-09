Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры

Женщина в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сообщила о неадекватном состоянии мужа, который угрожает самоубийством и заперся с ребенком в квартире, не открывая никому дверь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой управление МВД по Югре.
«При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет», — сказал представитель МВД.
Ранее сообщалось, что в Заельцовксом районе Новосибирска спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры в которой находился трехлетний ребенок. Вызов в экстренные службы поступил от матери маленького мальчика, она рассказала, что ее трехлетний сын случайно закрылся в квартире и она не можете попасть домой. Попытки матери уговорить сына открыть дверь успехом не увенчались.
Специалисты городской службы МАСС вскрыли дверь в квартиру и передали ребенка матери.