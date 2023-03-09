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1 час назад

МВД: мужчина удерживает ребенка в квартире в Нижневартовске, выстрелил в воздух

Газета.Ruиещё 11

Женщина в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа сообщила о неадекватном состоянии мужа, который угрожает самоубийством и заперся с ребенком в квартире, не открывая никому дверь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой управление МВД по Югре.

Мужчина взял ребенка в заложники и открыл стрельбу из квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При попытке вскрытия двери сотрудниками МЧС произвел выстрел с балкона в воздух, пострадавших нет», — сказал представитель МВД.

Ранее сообщалось, что в Заельцовксом районе Новосибирска спасателям пришлось вскрывать дверь квартиры в которой находился трехлетний ребенок. Вызов в экстренные службы поступил от матери маленького мальчика, она рассказала, что ее трехлетний сын случайно закрылся в квартире и она не можете попасть домой. Попытки матери уговорить сына открыть дверь успехом не увенчались.

Специалисты городской службы МАСС вскрыли дверь в квартиру и передали ребенка матери.

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