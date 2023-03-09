Цыгане брызнули баллончиком в лицо пассажирки маршрутки в Новосибирске

Цыгане пытались ограбить женщину в маршрутке, ее соседка закричала об этом на весь салон, а на выходе из транспорта подверглась нападению с помощью перцового баллончика со стороны одной из участниц скандала. Об этом инциденте сообщает портал «Родные берега» со ссылкой на слова представителей ГУ МВД по Новосибирской области.

Фото: Freepik Freepik

Конфликт между пассажирами произошел в новосибирской маршрутке, следовавшей в Академгородок, днем 7 марта. По словам очевидцев, в салон на станции «Речной вокзал» вошла группа примерно из 7 человек, похожих на цыган своей наружностью. Какая-то часть из новых пассажиров нашла места в конце маршрутки, другие остались стоять в проходе.

Свидетели инцидента заявляют, что всю дорогу цыгане громко ругались матом, обсуждая что-то между собой. Но внезапно в салоне раздался крик одной из сидящих пассажирок. Женщина утверждала, что один цыган пытается залезть в карман ее соседки. Тогда кричавшей и группой недавно зашедших в маршрутку пассажиров началась ссора, в нее вступили почти все другие очевидцы события.

«Водитель на случившееся не отреагировал. После того как большинство пассажиров настояло на том, чтобы остановить транспорт и выгнать дебоширов, он молча открыл дверь, но, уходя, одна из участниц скандала распылила в лицо женщине у выхода перцовый баллончик», — сообщает один из свидетелей конфликта.

В тот момент в маршрутке оставалось больше 10 пассажиров, которые сразу начали кашлять, однако водитель как ни в чем не бывало продолжил движение.

На запрос издания в компании-перевозчика отреагировали и пообещали разобраться в ситуации.