Митингующие в Тбилиси перевернули и подожгли полицейскую машину

Митингующие в центре Тбилиси против законопроектов об иноагентах перевернули и подожгли полицейский автомобиль. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили местные СМИ.

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Несмотря на попытки полиции разогнать митинг и холодную погоду, протестующие не оставляют своих позиций. Утром они ожидают прибытия поддержки в виде жителей других городов Грузии.

В Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией. Участники митинга закидали сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками. После этого правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

На фоне беспорядков в грузинской столице на КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из желающих уехать в Россию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах. Она пообещала наложить вето на него.