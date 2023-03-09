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1 час назад

Митингующие в Тбилиси перевернули и подожгли полицейскую машину

Вечерняя Москва

Митингующие в центре Тбилиси против законопроектов об иноагентах перевернули и подожгли полицейский автомобиль. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили местные СМИ.

Митингующие в Тбилиси перевернули и подожгли полицейскую машину
Фото: PixabayPixabay

Несмотря на попытки полиции разогнать митинг и холодную погоду, протестующие не оставляют своих позиций. Утром они ожидают прибытия поддержки в виде жителей других городов Грузии.

В Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией. Участники митинга закидали сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками. После этого правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

На фоне беспорядков в грузинской столице на КПП «Верхний Ларс» образовалась пробка из желающих уехать в Россию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах. Она пообещала наложить вето на него.

Что означает грузинский протест и кому он может быть выгоден — в материале «Вечерней Москвы».

Происшествия,Саломе Зурабишвили,
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