Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице

В магазине «Ашан», расположенном на улице Люблинской, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в среду, 8 марта, источник в экстренных службах.

Фото: вечерняя москва вечерняя москва

По словам собеседника «ВМ», огонь обнаружили в печи хлебобулочных изделий. Площадь пожара составила один квадратный метр. На текущий момент специалисты эвакуировали из торгового центра 180 покупателей.

Накануне вечером в здании ГУ МВД России по Москве произошло возгорание. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.