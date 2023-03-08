В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице

Вечерняя Москва

В магазине «Ашан», расположенном на улице Люблинской, произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщил в среду, 8 марта, источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в магазине «Ашан» на Люблинской улице
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

По словам собеседника «ВМ», огонь обнаружили в печи хлебобулочных изделий. Площадь пожара составила один квадратный метр. На текущий момент специалисты эвакуировали из торгового центра 180 покупателей.

Накануне вечером в здании ГУ МВД России по Москве произошло возгорание. Изначально сообщалось о черном дыме, который выходил из окна на третьем этаже. Пять человек смогли самостоятельно покинуть здание до приезда огнеборцев.

Позже стало известно, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение в здании. Инцидент произошел на втором этаже здания. По данным столичного управления МЧС России, площадь пожара составляла 15 квадратных метров. Позднее возгорание было полностью ликвидировано.

Происшествия,МЧС России,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий