В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
48 минут назад

Жители Липецкой области стали получать посылки с боеприпасами

News.ru

Власти Липецкой области обратились к местным жителям с просьбой не принимать посылки от незнакомцев, поскольку в них могут находиться боеприпасы и записки с угрозами. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона. Известно, что за последние сутки в Липецке произошло несколько инцидентов подобного рода.

Жители Липецкой области стали получать посылки с боеприпасами
Фото: News.ruNews.ru

Не следует принимать посылки от неизвестных вам отправителей. При обнаружении на улице, в транспорте, учреждениях или подъездах подозрительных предметов ни в коем случае не прикасайтесь к ним. Не пользуйтесь вблизи таких предметов техническими приборами, телефонами сотовой связи, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что за сутки представители спецслужб выезжали к нескольким жителям региона, которым пришли посылки с предметами, похожими на боеприпасы. Граждан призвали в подобных случаях обращаться по телефону 112 и в полицию.

Отмечается, что посылки доставлялись курьерским отправлением от неизвестного адресата. Внутри находились предметы, похожие на боеприпасы, а также послания с угрозами. Обследования показали, что предметы не содержали взрывчатых веществ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что посольства страны по всему миру получили письма со взрывчаткой и глазами животных в конвертах. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

Также стало известно, что подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Прибывшие по сигналу правоохранители обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.

Происшествия,Дмитрий Кулеба,Биньямин Нетаньяху,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий