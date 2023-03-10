В квартире на севере Москвы произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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Уточняется, что взорвался углекислотный баллон для аквариума. Взрывной волной выбило межкомнатные двери, разбило люстру и стеклянные изделия. Жильцы не пострадали.

По данным канала, хозяин квартиры и аквариума объемом 240 литров принес пятилитровый баллон после дозаправки. В него могли закачать слишком много углекислоты, что и стало причиной взрыва.