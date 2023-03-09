Стали известны подробности пожара на российском судне в Стамбуле

"8 марта в 19:00 (совпадает с мск) на российском рыболовецком судне Ester, находящемся на ремонте на верфи в районе Айдынтепе (округ Тузла, г. Стамбул), из-за возгорания в кубрике произошел пожар. На место возгорания были вызваны пожарные. В районе 22:00 пожар был потушен. По данным турецких чрезвычайных служб, пострадавших нет. Экипаж судна (66 человек, все граждане Российской Федерации) временно направлен на соседнее судно "Балтийская коса", - диппредставительства в Telegram-канале.