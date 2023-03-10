В Турции произошло землетрясение

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На территории Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным ведомства, эпицентр стихии находился в 8 километрах к юго-западу от города Кайсери, население которого около 592 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в ООН оценили экономический ущерб от землетрясений в Турции — он превысит 100 миллиардов долларов. Уточняется, что оценка все еще продолжается, а озвученные цифры касаются только экономического ущерба на территории страны.