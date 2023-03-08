СМИ: в Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Рыболовецкое судно под российским флагом загорелось в Стамбуле . Об этом сообщает газета Milliyet.

По информации издания, пожар вспыхнул около 19.00 (совпадает с мск) на рыболовецком судне под флагом РФ длиной 120 метров, которое ремонтируется на верфи в районе Тузла на востоке города.