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31 минуту назад

Milliyet: в Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Газета.Ru

Рыболовецкое судно под российским флагом загорелось в Стамбуле. Об этом сообщает газета Milliyet.

СМИ: в Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом
Фото: телеграм-канал "Риа новости"телеграм-канал "Риа новости"

По информации издания, пожар вспыхнул около 19.00 (совпадает с мск) на рыболовецком судне под флагом РФ длиной 120 метров, которое ремонтируется на верфи в районе Тузла на востоке города.

«Работники, увидевшие пожар в жилой зоне судна, сообщили о ситуации в пожарную бригаду», — пишет газета.

Издание указывает, что на место происшествия были направлены пожарные.

Как передает агентство DHA, экипаж этого судна эвакуирован.

«Находившиеся на судне сотрудники предприятия по переработке рыбы эвакуированы», — говорится в сообщении.

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