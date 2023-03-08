В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
1 час назад

В Москве клиентка жестоко избила сотрудницу банка на рабочем месте

Газета.Ru

В Москве клиентка банка напала на сотрудницу и сильно избила ее на рабочем месте, сообщает РЕН ТВ.

В Москве клиентка жестоко избила сотрудницу банка на рабочем месте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, вечером 7 марта 2023 года москвичка вступила в конфликт с 43-летней сотрудницей отделения банка, расположенного на улице Маршала Бирюзова. В результате инцидента женщина напала на специалиста и избила ее.

Пострадавшей понадобилась срочная медицинская помощь, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у сотрудницы банка ушиб головы.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Ранее пассажирка поезда «Москва - Воркута» избила бутылкой тренера по карате из-за шумного поведения его воспитанников. Кроме этого, нападавшая поцарапала мужчине лицо.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий