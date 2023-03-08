В Москве клиентка жестоко избила сотрудницу банка на рабочем месте

В Москве клиентка банка напала на сотрудницу и сильно избила ее на рабочем месте, сообщает РЕН ТВ.

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По информации источника, вечером 7 марта 2023 года москвичка вступила в конфликт с 43-летней сотрудницей отделения банка, расположенного на улице Маршала Бирюзова. В результате инцидента женщина напала на специалиста и избила ее.

Пострадавшей понадобилась срочная медицинская помощь, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у сотрудницы банка ушиб головы.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место происшествия. Они устанавливают причины и обстоятельства случившегося.