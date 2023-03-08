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14 минут назад

МЧС: в Финском заливе на двух оторвавшихся льдинах оказались около 50 рыбаков

Газета.Ru

На двух оторвавшихся льдинах в акватории Финского залива в Ленинградской области оказались около 50 рыбаков, для их спасения направлен вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В Финском заливе на оторвавшихся льдинах оказались 50 рыбаков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 09:45 поступило сообщение, что в Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива Ломоносовского района, по предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные группы, которые занимаются переправкой рыбаков на берег. Также к месту ЧП следует вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего к спасению рыбаков привлечено 14 человек и 6 единиц техники.

6 марта сообщалось, что спасатели на вертолете Ми-8 эвакуировали 40 рыбаков в районе населенного пункта Лесное в Сахалинской области, которых унесло в море на отколовшейся льдине. Спасательная операция проводилась на удалении 1,5-2 км от линии отрыва, в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

Происшествия,МЧС России,
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