В Финском заливе на оторвавшихся льдинах оказались 50 рыбаков

На двух оторвавшихся льдинах в акватории Финского залива в Ленинградской области оказались около 50 рыбаков, для их спасения направлен вертолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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«В 09:45 поступило сообщение, что в Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива Ломоносовского района, по предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают оперативные группы, которые занимаются переправкой рыбаков на берег. Также к месту ЧП следует вертолет Ми-8 МЧС России.

Всего к спасению рыбаков привлечено 14 человек и 6 единиц техники.