В Южном Бутово студента госпитализировали после драки в баре

«Во избежание конфликта пострадавший [первокурсник] отошел от толпы в сторону выхода из бара, после чего между его приятелем и компанией парней произошла драка. В результате молодой человек, одетый в зеленую футболку, кинул пустую стеклянную бутылку», — уточнили в СМИ.