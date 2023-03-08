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44 минуты назад

В Южном Бутово студента госпитализировали после драки в баре

Газета.Ru

В баре столичного района Южное Бутово произошел конфликт, в результате которого студент первого курса Московского архитектурно-строительного института (МАСИ) получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Установлено, что во время драки в заведении молодого человека ранили в глаз осколком бутылки. Инцидент произошел вечером 6 марта.

«Во избежание конфликта пострадавший [первокурсник] отошел от толпы в сторону выхода из бара, после чего между его приятелем и компанией парней произошла драка. В результате молодой человек, одетый в зеленую футболку, кинул пустую стеклянную бутылку», — уточнили в СМИ.

В результате студенту травмировали левый глаз.

Врачи зафиксировали у потерпевшего проникающее ранение левого глаза и близорукость обоих глаз.

Ранее полиция задержала шесть человек после массовой драки возле клуба в центре Москвы. Инцидент случился в ночь на субботу, 4 марта, возле клуба «Бобби Дэззлер».

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