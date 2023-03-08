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16 минут назад

На Курилах спасатели эвакуировали семерых человек с оторвавшейся льдины

Илья Родин

Спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины в районе бухты Первухина на Кунашире. Об этом пишет портал Sakh.online со ссылкой на региональное ГУ МЧС .

Льдина с рыбаками устремилась в море на Курилах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что отрыв льда от припая произошел 8 марта. На льдине находились шесть взрослых человек и ребенок.

В ведомстве пояснили, что в спасательной операции были задействованы 10 человек и 7 единиц специальной техники.

Сотрудники ПСО им. В.А. Полякова завершили эвакуацию в 17-00 по времени Южно-Сахалинска (9:00 мск). Специалисты тщательно осмотрели льдину, других рыбаков и животных на ней не было.

Спасательные операции проходят в макрорегионе практически ежедневно. Для эвакуации людей используются лодки, катера и даже вертолеты. Так, 6 марта с помощью Ми-8 были вывезены с льдины 40 рыбаков.

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