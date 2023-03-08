Льдина с рыбаками устремилась в море на Курилах

Спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины в районе бухты Первухина на Кунашире. Об этом пишет портал Sakh.online со ссылкой на региональное ГУ МЧС .
Отмечается, что отрыв льда от припая произошел 8 марта. На льдине находились шесть взрослых человек и ребенок.
В ведомстве пояснили, что в спасательной операции были задействованы 10 человек и 7 единиц специальной техники.
Сотрудники ПСО им. В.А. Полякова завершили эвакуацию в 17-00 по времени Южно-Сахалинска (9:00 мск). Специалисты тщательно осмотрели льдину, других рыбаков и животных на ней не было.
Спасательные операции проходят в макрорегионе практически ежедневно. Для эвакуации людей используются лодки, катера и даже вертолеты. Так, 6 марта с помощью Ми-8 были вывезены с льдины 40 рыбаков.