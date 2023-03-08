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26 минут назад

Экс-мэра Белгорода Иванова задержали за получение взяток

ТАСС

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан по подозрению в получении взяток. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следствие будет просить о его аресте.

Задержан бывший мэр Белгорода
Фото: пресс-служба администрации г. Белгородапресс-служба администрации г. Белгорода

"Иванов задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Иванов был избран на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года. Спустя почти год он покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Происшествия,Антон Иванов,
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