Бывший мэр Белгорода задержан сотрудниками ФСБ за взятки

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан сотрудниками белгородского управления Федеральной службы безопасности, сообщает местное издание go31.ru. Отмечается, что экс-чиновника подозревают в получении крупных взяток.
В самой ФСБ пока комментариев на этот счет не было.
Напомним, что мэрией Иванов руководил с декабря 2021-го по октябрь 2022 года, а до этого он занимал пост генерального директора Белгородской ипотечной корпорации (БИК).
В декабре прошлого года Антон Иванов сложил свои полномочия по собственному желанию.