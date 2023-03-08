Бывший мэр Белгорода задержан сотрудниками ФСБ за взятки

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан сотрудниками белгородского управления Федеральной службы безопасности, сообщает местное издание go31.ru. Отмечается, что экс-чиновника подозревают в получении крупных взяток.

Фото: Антон Вергун / go31.ru Антон Вергун / go31.ru

В самой ФСБ пока комментариев на этот счет не было.

Напомним, что мэрией Иванов руководил с декабря 2021-го по октябрь 2022 года, а до этого он занимал пост генерального директора Белгородской ипотечной корпорации (БИК).