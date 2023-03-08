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8 минут назад

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан сотрудниками ФСБ за взятки

runews24.ru

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан сотрудниками белгородского управления Федеральной службы безопасности, сообщает местное издание go31.ru. Отмечается, что экс-чиновника подозревают в получении крупных взяток.

Бывший мэр Белгорода задержан сотрудниками ФСБ за взятки
Фото: Антон Вергун / go31.ruАнтон Вергун / go31.ru

В самой ФСБ пока комментариев на этот счет не было.

Напомним, что мэрией Иванов руководил с декабря 2021-го по октябрь 2022 года, а до этого он занимал пост генерального директора Белгородской ипотечной корпорации (БИК).

В декабре прошлого года Антон Иванов сложил свои полномочия по собственному желанию.

Происшествия,Антон Иванов,ФСБ,
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