В Москве пенсионерка выбросила из окна 300 тысяч рублей

«Получив от афериста инструкцию, пенсионерка дошла до банкомата, где сняла сбережения, вернулась домой и выбросила ценную авоську. Затем женщина решила посмотреть, как будет проходить задержание злоумышленника, но вместо этого увидела, что незнакомец спокойно поднял сверток и ушел. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой онлайн-аферистов», — говорится в сообщении.