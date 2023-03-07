В Москве пенсионерка выбросила из окна 300 тысяч рублей

В Москве 83-летняя пенсионерка выбросила из окна пакет с 300 тысячами рублей, чтобы помочь поймать преступника. Об этом сообщает пресс-служба Главного столичного управления МВД России.
Отмечается, что на такой поступок пенсионерку толкнул аферист. Он позвонил ей и, представившись сотрудником полиции, попросил помочь в поимке преступника. Мошенник заверил женщину, что правоохранители задержат злоумышленника, когда он попробует забрать пакет с деньгами.
«Получив от афериста инструкцию, пенсионерка дошла до банкомата, где сняла сбережения, вернулась домой и выбросила ценную авоську. Затем женщина решила посмотреть, как будет проходить задержание злоумышленника, но вместо этого увидела, что незнакомец спокойно поднял сверток и ушел. Тогда-то она и поняла, что стала жертвой онлайн-аферистов», — говорится в сообщении.
На данный момент мошенник задержан. Им оказался 30-летний приезжий, работавший курьером. Часть из украденных денег на момент задержания он успел потратить, еще часть перевел на счета нанимателей. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.