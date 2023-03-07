В ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков"

Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", следы ведут на Украину, сообщает газета "Цайт". Судно, которое могло участвовать в операции по подрыву "Северных потоков", было арендовано в Польше, заказчики диверсии не установлены.

Фото: The Swedish Coast Guard The Swedish Coast Guard

Фирма, владевшая судном, которое могло участвовать в диверсии на "Северных потоках", принадлежала украинцам. На судне, использованном при подрыве "Северных потоков", были обнаружены следы взрывчатки.

По данным газеты, одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы "Северного потока" ответственна украинская группировка.