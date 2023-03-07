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11 минут назад

Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков"

ТАСС

Следствие ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", следы ведут на Украину, сообщает газета "Цайт". Судно, которое могло участвовать в операции по подрыву "Северных потоков", было арендовано в Польше, заказчики диверсии не установлены.

В ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков"
Фото: The Swedish Coast GuardThe Swedish Coast Guard

Фирма, владевшая судном, которое могло участвовать в диверсии на "Северных потоках", принадлежала украинцам. На судне, использованном при подрыве "Северных потоков", были обнаружены следы взрывчатки.

NYT: диверсии на "Севпотоках" могла провести проукраинская группировка

По данным газеты, одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы "Северного потока" ответственна украинская группировка.

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