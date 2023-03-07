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1 час назад

Пожар в здании столичного главка МВД на улице Петровка ликвидирован - МЧС

Агентство «Москва»иещё 4

Пожар в здании Главного управления МВД России по Москве, расположенного на ул. Петровка, ликвидирован. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Пожар в здании столичного главка МВД ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«7 марта 2023 года в 18:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, д. 38, стр. 5, ГУ МВД России по Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - здание четырехэтажное, находится на реконструкции. По предварительной информации, происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 кв. м. 18:57 - на втором этаже открытое горение ликвидировано. В 19:15 пожар ликвидирован», - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались пять человек.

Ранее начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин сообщал, что в пристройке на территории ГУ МВД России на ул. Петровка произошло задымление. В результате инцидента никто не пострадал.

Происшествия,МЧС России,МВД России,
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