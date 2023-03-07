Пожар в здании столичного главка МВД ликвидирован

«7 марта 2023 года в 18:13 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, ул. Петровка, д. 38, стр. 5, ГУ МВД России по Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - здание четырехэтажное, находится на реконструкции. По предварительной информации, происходило возгорание строительных материалов и отделки на площади 15 кв. м. 18:57 - на втором этаже открытое горение ликвидировано. В 19:15 пожар ликвидирован», - рассказали в пресс-службе.