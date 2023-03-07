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27 минут назад

Полиция Албании арестовала грузинского вора в законе Лавасоглы Батумского

Газета.Ru

В Албании полиция арестовала 42-летнего грузинского криминального авторитета Миндия Горадзе, также известного как Лавасоглы Батумский. Об этом сообщает JavaNews.

В Албании арестован грузинский вор в законе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, Горадзе, который был объявлен в международный розыск за ряд уголовных преступлений, скрывался в Тиране. Глава ОПГ, действовавшей как на территории Грузии, так и в других странах, был задержан при поддержке спецслужб Черногории.

В ближайшее время Горадзе экстрадируют в Грузию, где он будет отбывать наказание за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и другие преступления.

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима вора в законе Рашада Исмаилова за убийство двух конкурентов.

Происшествия,В мире,Мосгорсуд,
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