В Албании арестован грузинский вор в законе

В Албании полиция арестовала 42-летнего грузинского криминального авторитета Миндия Горадзе, также известного как Лавасоглы Батумский. Об этом сообщает JavaNews.

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По данным источника, Горадзе, который был объявлен в международный розыск за ряд уголовных преступлений, скрывался в Тиране. Глава ОПГ, действовавшей как на территории Грузии, так и в других странах, был задержан при поддержке спецслужб Черногории.

В ближайшее время Горадзе экстрадируют в Грузию, где он будет отбывать наказание за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста и другие преступления.