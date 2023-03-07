Пожар произошел на Петровке, 38

В Москве загорелось здание ГУ МВД по городу на Петровке, 38. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что возгорание произошло на третьем этаже здания.

Источник пояснил, что наблюдалось плотное задымление.

По словам собеседника агентства, в одном из кабинетов загорелись стройматериалы.

В экстренных службах рассказали, что пять человек эвакуировались из здания самостоятельно. Данных о пострадавших нет.